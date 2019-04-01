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Убийство брата Ким Чен Ына: суд в Малайзии снял обвинения с подозреваемой

Убийство брата Ким Чен Ына: суд в Малайзии снял обвинения с подозреваемой
16:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Суд в Малайзии снял с гражданки Вьетнама Доан Тхи Хыонг снял обвинения в совершении умышленного убийства сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Суд в Малайзии снял с гражданки Вьетнама Доан Тхи Хыонг обвинение в умышленном убийстве сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, приговорив ее к трем годам заключения за причинение вреда здоровью с использованием ядовитых веществ. Об этом сообщает АР.

"Женщина, которая является единственным заключенным, подозреваемым в убийстве брата северокорейского лидера, признала себя виновной по меньшему обвинению", - говорится в сообщении.

Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг признала свою вину не в умышленном убийстве, в чем ее ранее обвиняли, а в причинение вреда здоровью с использованием ядовитых веществ.

Женщину приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения со дня ее ареста 15 февраля 2017 года. Сторона обвинения требовала для нее смертной казни.

Адвокат женщины надеется на освобождение подзащитной уже в мае за хорошее поведение. Ранее в марте малайзийский суд снял обвинения в убийстве и освободил вторую фигурантку по делу - индонезийку Сити Айсиа.

В Малайзии забальзамировали тело Ким Чен Нама

Как сообщалось, 14 февраля 2017 года в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура старшему брату лидера КНДР брызнули в лицо нервно-паралитическое вещество. Ким Чен Нам умер по дороге из аэропорта в больницу. Ким Чен Нам считался наиболее вероятным преемником Ким Чен Ына, однако он попал в опалу после того, как в 2001 году попытался выехать с фальшивым паспортом в Японию.

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Убийство брата лидера КНДР, Суд в Малайзии, Гражданка Вьетнама, Доан Тхи Хыонг.
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