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Снег в Саудовской Аравии: на пике весны страну накрыла аномальная погода (Фото)

Снег в Саудовской Аравии: на пике весны страну накрыла аномальная погода (Фото)
16:13 Сегодня Телеграф focus.ua

Новости мира: Местные жители Саудовской Аравии стали свидетелями аномального снегопада, случившегося на этих выходных.

"Самое красивое утро. Снег покрывает землю", - написал местный житель в Твиттере. Публикации о снегопаде, прошедшем в горной местности страны, начали появляться вчера в соцсетях. Также очевидец и автор одного из видео охарактеризовал увиденный пейзаж, как "белый миндальный каньон".

Как сообщают жители, 31 марта утром тучи начали собираться над горой Джабал аль-Лоуз, которая находится в провинции Табук. К вечеру того же дня склоны горы покрылись снегом. Местные жители отправились к границе с Иорданией, чтобы воочию увидеть снег и поделиться снимками в социальных сетях.

Embedded video

Это не первый случай за последнее время, когда на территории Саудовской Аравии выпал снег. Например, в королевстве Асир в 2018 году произошло шесть снегопадов. Для этих широт подобные погодные перепады незакономерны.

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Погода, Стихия, Саудовская Аравия, Снег, Азия, Фото, Снегопад, Аномалия.
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