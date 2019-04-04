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Японцы ожидают длинные каникулы с ужасом и беспокойством

Японцы ожидают длинные каникулы с ужасом и беспокойством
09:43 Сегодня Телеграф

Новости мира: Японцев в связи с наступлением новой эры ждут десятидневные выходные, однако некоторые жители не рады этому из-за опасений потерять доход.

Правительство Японии в связи с наступлением новой эры - "Рэйв" ("Красота и гармония") с 27 апреля по 6 мая объявило национальные выходные. 

Отмечается, что новая эра в Японии вступит в силу 1 мая, когда наследный принц Нарухито станет новым императором. Изменение названия эпохи считается важным событием в Японии. Название новой эры используется при чеканке монет, производстве календарей, а также в официальных документах.

При этом, в СМИ сообщается, что сами жители Японии восприняли решение неоднозначно. Большинство восприняли решение о долгих каникулах с чувством ужаса и обеспокоенности. В частности, обеспокоены сотрудники, работающие по контракту, ведь их доход может сильно сократиться, так как их работа оплачивается по часам или дням. 

Более того, так как образовательные учреждения на это время также будут закрыты, некоторые японцы, работающие в сфере услуг, скорее всего, проведут праздники на рабочем месте. Поэтому, они переживают, что не смогут занять своих детей на время долгих каникул.

Согласно исследованиям, японцы берут самый непродолжительный отпуск в сравнении с жителями 19 других стран. Так, в среднем японец в течение года уходит в отпуск лишь в общей сложности на 10 дней.

Правительство Японии озвучило название новой эры

Отмечается, что 125-й японский император Акихито в августе 2016 года в специальном обращении к народу выразил желание передать свой трон сыну. В последствии, комиссия по делам императорской семьи приняла законодательство, позволяющее первому за 200 лет императору покинуть престол. Запланировано, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника — 1 мая 2019 года. Известно, что следующим императором Японии станет старший сын императора принц Нарухито.

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Япония, Выходные, Интронизация, Император Акихито, Наступление новой эры, Император Нарухито.
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