Японский истребитель "потерялся" над Тихим океаном

Новости мира: Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном, Минобороны страны ведет поиски самолета.

Истребитель F-35A ВВС Японии исчез с радара над Тихим океаном.

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Минобороны Японии.

"Во вторник Минобороны сообщило, что истребитель ВВС F-35A исчез с радара над Тихим океаном", - говорится в сообщении.

В японском ведомстве добавили, что исчезновение произошло на востоке префектуры Аомори в 19.27 по местному времени.

Сейчас в Минобороны Японии собирают информацию об инциденте.

Как сообщалось, 27 февраля истребитель ВВС Южной Кореи разбился в Желтом море, оба пилота были спасены.

Напомним, истребитель F-16 ВВС Нидерландов, поврежденный разорвавшимся снарядом после учений, по предварительным данным, подбил сам себя.