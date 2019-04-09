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Японский истребитель "потерялся" над Тихим океаном

Японский истребитель "потерялся" над Тихим океаном
16:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном, Минобороны страны ведет поиски самолета.

Истребитель F-35A ВВС Японии исчез с радара над Тихим океаном.

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Минобороны Японии.

"Во вторник Минобороны сообщило, что истребитель ВВС F-35A исчез с радара над Тихим океаном", - говорится в сообщении.

В японском ведомстве добавили, что исчезновение произошло на востоке префектуры Аомори в 19.27 по местному времени.

Сейчас в Минобороны Японии собирают информацию об инциденте.

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Как сообщалось, 27 февраля истребитель ВВС Южной Кореи разбился в Желтом море, оба пилота были спасены.

Напомним, истребитель F-16 ВВС Нидерландов, поврежденный разорвавшимся снарядом после учений, по предварительным данным, подбил сам себя.

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Япония, Минобороны, Истребитель, ВВС Японии, Минобороны Японии, F-35A.
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