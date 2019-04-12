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Власти Непала очистят Эверест "после десятков лет туризма"

Власти Непала очистят Эверест "после десятков лет туризма"
09:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости мира: По инициативе Непала собрана команда по уборке мусора с вершины высочайшей горы в мире Эверест.

На самую высокую гору планеты Эверест по инициативе властей Непала будет направлена специальная экспедиция для уборки мертвых тел и мусора на вершине Джомолунгмы.

Об этом передает AFP.

В сообщении отмечается, что вершина Эвереста после десятков лет туризма превратилась в настоящую свалку. Среди мусора там можно обнаружить газовые балончики, бутылки, палатки, разное сломанное альпинистское снаряжение и человеческие экскременты, загрязняющие вершину самой популярной горы.

Власти Непала заявляют, что гордятся Эверестом, но сталкиваются с постоянной критикой из-за обилия мусора. По словам руководителя департамента туризма Непала Данду Гхимире, власти страны «объединились, чтобы очистить гору». Непал к уборке Эвереста привлек ассоциации альпинистов, армию и местные организации для координирования усилий по очистке горы.

Отмечается, что после 25 апреля на вершину в лагерь альпинистов будет направлена команда из 14 человек для уборки 11 тонн мусора. Восемь человек отправятся в лагерь 2 на высоту 6,4 км, еще трое поочередно будут подыматься на высоту 7,95 км в лагерь 4, две недели очищая заснеженные склоны Эвереста.

В непальской альпинистской ассоциации заявляют, что власти сами взяли на себя инициативу по уборке горы, но этот процесс затянется на несколько лет.

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Туризм, Непал, Эверест, Мусор, Джомолунгма, Уборка мусора.
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