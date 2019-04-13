Боевики "Талибана" атаковали полицейский конвой в Афганистане: 7 погибших

Новости мира: Нападение талибов на полицейских в Афганистане, 7 полицейских погибли.

В результате перестрелки в провинции Гор на западе Афганистана между боевиками движения "Талибан" и полицией погибли семь и ранения получил один полицейский. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора провинции Абдулхай Хатиби.

По его словам, боевики напали на полицейский конвой в районе Кораб Лейла в провинции Гор.

Движение "Талибан" сообщило о гибели в перестрелке 10 полицейских.

Напомним, 12 апреля движение "Талибан" объявило о начале своего "ежегодного весеннего наступления" в Афганистане.