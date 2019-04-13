Скачать
Суббота, 13.04.2019
Двадцать первая суббота протестов: Поджоги, слезоточивый газ и аресты
Двадцать первая суббота протестов: Поджоги, слезоточивый газ и аресты
Посол Польши: РФ не дает доступ к архивам по Катынскому преступлению
Посол Польши: РФ не дает доступ к архивам по Катынскому преступлению
Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019
Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019
Роковая красотка: Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом
Роковая красотка: Кейт Мосс полностью обнажилась перед известным фотографом

Боевики "Талибана" атаковали полицейский конвой в Афганистане: 7 погибших

Боевики "Талибана" атаковали полицейский конвой в Афганистане: 7 погибших
21:57 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Твиттер

Новости мира: Нападение талибов на полицейских в Афганистане, 7 полицейских погибли.

В результате перестрелки в провинции Гор на западе Афганистана между боевиками движения "Талибан" и полицией погибли семь и ранения получил один полицейский. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора провинции Абдулхай Хатиби.

По его словам, боевики напали на полицейский конвой в районе Кораб Лейла в провинции Гор.

Движение "Талибан" сообщило о гибели в перестрелке 10 полицейских.

Напомним, 12 апреля движение "Талибан" объявило о начале своего "ежегодного весеннего наступления" в Афганистане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перестрелка, Афганистан, Талибан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 13 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Чем занимается Горбунов, пока его беременная жена отдыхает: фото
03 Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
04 Приметы и обряды на 13 апреля - День Ипатия Чудотворца, Огнище
05 Сегодня годовщина начала АТО: краткая хронология событий 2014 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В столице Сербии опять требуют отставки президента
В столице Сербии опять требуют отставки президента
Председатель правящей партии Польши: Мы говорим &quot;нет&quot; евро
Председатель правящей партии Польши: Мы говорим "нет" евро
Прогноз погоды на 13 апреля: часть Украины накроют дожди с грозами
Погода в Украине на субботу, 13 апреля
Романтика: 20-летний Бруклин Бекхэм с любимой посетили фестиваль Coachella 2019
Романтика: 20-летний Бруклин Бекхэм с любимой посетили фестиваль Coachella 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь