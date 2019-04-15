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КНДР может использовать криптовалюту на разработку ядерного оружия

КНДР может использовать криптовалюту на разработку ядерного оружия
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сложность киберпреступлений КНДР и ее общий спрос на текущие финресурсы "создают риск того, что ее криптовалютная деятельность может стать стабильным вызовом безопасности".

Северная Корея может использовать криптовалюту, например Bitcoin, для финансирования ядерной программы. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британский Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

"Северная Корея все чаще использует криптовалюту для обхода международных санкций, а также может использовать ее для финансирования программ по созданию оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, сложность киберпреступлений КНДР и ее общий спрос на текущие финансовые ресурсы "создают риск того, что ее криптовалютная деятельность может стать стабильным вызовом безопасности".

Объем и масштабы такой деятельности Северной Кореи выросли с 2017 года. По оценкам экспертов, запасы криптовалют Пхеньяна могут составлять от 545 до 735 миллионов долларов.

Как сообщалось ранее, согласно ежегодному отчету группы экспертов СБ ООН по санкциям в отношении Северной Кореи, Пхеньян накопил около 670 миллионов долларов в иностранной и виртуальной валюте с помощью кибер-краж. Чтобы обойти режим санкций и скрыть следы, северокорейские хакеры использовали технологию блокчейна.

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Информацию о том, как Северная Корея получает иностранную валюту с помощью кибератак, эксперты предоставили впервые с начала режима санкции.

Санкции против КНДР были введены (впервые - в 2006 году) рядом стран и международных организаций на фоне испытаний стороной ракетно-ядерного оружия. Мировое сообщество требует от Пхеньяна свернуть ядерную программу.

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КНДР, Ядерное оружие, Криптовалюта, Киберпреступление.
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