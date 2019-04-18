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КНДР испытала новый тип тактического управляемого оружия

КНДР испытала новый тип тактического управляемого оружия
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Северная Корея провела испытания ракетного оружия впервые после переговоров с США.

КНДР провела испытания боевой части тактического управляемого оружия нового типа - впервые после неудачных переговоров с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

"В среду Северная Корея испытала новый тип тактического управляемого оружия", - передает канал, цитируя Центральное информагентство КНДР.

Как уточняется, речь идет о тестировании "мощной боеголовки", проходившем непосредственно под наблюдением Ким Чен Ына. Таким образом новое испытание Пхеньяном ракетного оружия состоялось менее чем через два месяца после неудачных переговоров лидеров США и КНДР в Ханое.

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Северная Корея – единственная страна, проводившая испытания ядерного оружия в этом веке, в период президентства Трампа работала в основном над усовершенствованием своего арсенала. И хотя КНДР приостановила ядерные испытания под давлением международных санкций, она уже достигла значительного прогресса в разработке вооружений, отмечает CNBC.

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США, КНДР, Ракеты, Кым Чен Ын.
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