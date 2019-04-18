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В Пакистане боевики напали на автобус и застрелили 14 человек

В Пакистане боевики напали на автобус и застрелили 14 человек
10:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: В Пакистане неизвестные напали на автобус в провинции ​Белуджистан, в результате не менее 14 человек были застрелены.

Группа вооруженных людей совершила нападение на автобус на юго-западе Пакистана, погибли 14 человек, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По информации агентства, в автобусе, который направлялся в город Гвадар на юго-западе провинции Белуджистан, находилось в общей сложности около 30 человек. Вооруженные люди остановили автобус, затем проверили документы у пассажиров.

После этого они заставили несколько человек выйти из автобуса и открыли по ним огонь. Их мотивы неизвестны.

К настоящему моменту никакая из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

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Тела погибших доставлены в больницу города Ормара. По факту нападения начали расследование.

Напомним, ранее сообщалось, в районе Эвереста самолет врезался в припаркованный вертолет, погибли пилот и двое полицейских.

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Теракт, Пакистан, Жертвы, Боевики.
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