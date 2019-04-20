Экстремальная погода в Индии забрала жизни более 60 человек

Новости мира: В Индии из-за ливней и бури погибли 64 человека.

Число погибших в результате экстремальной погоды в Индии возросло до 64 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Со вторника многие районы Индии пострадали от мощных конвективных явлений и пылевых бурь. Число погибших в результате экстремальной погоды в Индии возросло до 64 человек. Местные власти ведут активную работу по ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановлению пострадавших районов. Об этом в четверг сообщили местные СМИ.

Больше всего пострадали западные районы Индии. В штате Раджастхан из-за непогоды погибло 25 человек, в штате Гуджарат - 10 человек, в штате Махараштра - 3 человека. Более того, 21 человек погиб и более 20 человек пострадали в центральном штате Мадхья-Прадеш. Национальная метеорологическая служба Индии сообщила, что экстремальные погодные явления в стране уже закончились.