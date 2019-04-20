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Еще одна страна введет туристический налог

Еще одна страна введет туристический налог
15:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Малайзия введет налог для туристов, выезжающих из страны.

С 1 июня Малайзия вводит туристический налог на выезд из страны.

Размер сбора составит 20 или 40 ринггитов (4 или 9 евро), сообщает 34travel.

Отмечается, что налог коснется только тех туристов, которые покидают Малайзию на регулярных авиарейсах или круизах. С тех, кто прилетел на чартерном рейсе, взимать налог не будут.

Разница в размере налога зависит от того, куда направляется путешественник после Малайзии. Заплатить 4 евро придется тем, кто выезжает в страны АСЕАН: Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Филиппины, Сингапур, Мьянму, Бруней и Лаос. На 9 евро раскошелятся путешественники, которые уезжают куда-то еще.

Власти уверены: нововведение не заставит туристов отказаться от поездок в Малайзию.

"Подобный сбор действует во многих странах – кто-то взимает его как налог, а кто-то включает в стоимость билетов", – сказал министр туризма и культуры страны Мохамаддин Кетапи. Собранные деньги, по его словам, пойдут на развитие "страны и народа".

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Налог, Туризм, Малайзия, Мохамаддин Кетапи.
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