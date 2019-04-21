Слепой японец на яхте пересек Тихий океан

Новости мира: Слепой мореплаватель Мицухиро Ивамото на яхте пересек Тихий океан.

Слепой японский мореплаватель Мицухиро Ивамото стал первым слепым человеком, который самостоятельно на лодке переплыл Тихий океан. Об этом сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что эта поездка продолжалась без перерывов, он провел в море почти два месяца и преодолел 14 тысяч километров на своей яхте.

"Я не сдался, и моя мечта осуществилась. Я самый счастливый человек на Земле", - сказал Мицухиро Ивамото.

Мицухиро Ивамото стартовал из Сан-Диего 24 февраля. Его сопровождал помощник и проводник Даг Смит, который исполнял роль штурмана, информируя его об окружающей обстановке. 12-метровая яхта Dream Weaver прибыла в конечный пункт - в порт Иваки (префектура Фукусима) - в субботу, 20 апреля.

"Для 52-летнего Ивамото это была вторая попытка пересечь Тихий океан. В 2013 году Ивамото стартовал из префектуры Фукусима, намереваясь доплыть до Сан-Диего, где он живет уже несколько лет. Однако он не смог доплыть до конечного пункта - на пятый день путешествия из-за столкновения с китом его судно перевернулось и потонуло. Ивамото и его помощника, который находился с ним на яхте, спасли", - информирует ВВС.

После неудачной попытки пересечь океан мореплаватель работал над тем, чтобы преодолеть страхи, вызванные травматическим опытом. В частности, Ивамото принимал участие в соревнованиях по триатлону, на одном из этапов которого нужно было преодолеть дистанцию в открытом море. Деньги, которые Ивамото и Смит собрали во время этой акции, будут переданы благотворительному фонду, финансирующему разработки, направленные на предотвращение заболеваний, которые приводят к слепоте.