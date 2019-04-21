В Индии слон напал на людей

Новости мира: Слон в Индии затоптал пять человек.

В индийском штате Орисса слон напал на людей в двух деревнях, в результате произошедшего погибли пять человек. Об этом сообщает Hindu. Отмечается, что в ночь на 19 апреля в деревне Сандха при нападении животного погибли три человека, спавшие на веранде дома.

Спустя некоторое время в этой же деревне жертвой агрессии слона стала ещё одна женщина. Примерно через час поступили сообщения о гибели человека в деревне Сантхапада, расположенной в нескольких километрах от Сандхи.

"Слон находился в агрессивном состоянии и мог напасть на большее число людей. Лесное управление должно немедленно загнать слона в лес для предотвращения дальнейших атак", — заявил представитель местного Общества дикой природы.