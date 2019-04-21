Новости мира: Министр обороны Шри-Ланки издал распоряжение о комендантском часе в ночное время после нескольких взрывов.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час по всему острову. Также введено ограничение на пользование социальными сетями. Об этом пишет AFP в Twitter.

"Министр обороны Шри-Ланки издал распоряжение о комендантском часе в ночное время после нескольких взрывов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на острове Шри-Ланка в результате серии взрывов в церквях и гостиницах число погибших возросло до 185 человек, среди которых были иностранцы. Взрывы произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Три взрыва прозвучали в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцев и местных, которые получили ранения в результате этих взрывов, доставили в больницу в городе Коломбо.