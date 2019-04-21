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Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Министр обороны Шри-Ланки издал распоряжение о комендантском часе в ночное время после нескольких взрывов.

Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час по всему острову. Также введено ограничение на пользование социальными сетями. Об этом пишет AFP в Twitter.

"Министр обороны Шри-Ланки издал распоряжение о комендантском часе в ночное время после нескольких взрывов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на острове Шри-Ланка в результате серии взрывов в церквях и гостиницах число погибших возросло до 185 человек, среди которых были иностранцы. Взрывы произошли в церкви Святого Антония в городе Коломбо, церкви Святого Себастьяна в западном прибрежном городе Негомбо и другой церкви в восточном городе Батикалоа примерно в 8.45 (по местному времени).

Жертвами взрывов на Шри-Ланке стали граждане Британии, Нидерландов и США

Три взрыва прозвучали в пятизвездочных отелях - Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Иностранцев и местных, которые получили ранения в результате этих взрывов, доставили в больницу в городе Коломбо.

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Комендантский час, Взрывы, Шри-Ланка, Министерство обороны.
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