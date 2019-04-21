На Шри-Ланке после взрывов установили личности погибших иностранцев

Новости мира: После взрывов в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа количество иностранцев, которые погибли и были идентифицированы в государственной больнице Коломбо, составляет 11 человек.

Среди иностранцев, которые погибли в результате серии взрывов на острове Шри-Ланка в воскресенье, уже идентифицировано 11 человек. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Шри-Ланки.

"После взрывов в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа количество иностранцев, которые погибли и были идентифицированы в государственной больнице Коломбо, составляет 11 человек. Погибли: трое граждан Индии, один гражданин Португалии, двое граждан Турции и трое граждан Великобритании и двое граждан, которые имеют гражданство США и Великобритании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще девять иностранцев пропали без вести, личности 25 погибших не установлены.

Кроме того, в государственную больницу Коломбо доставлены 19 иностранных граждан, которые получили ранения в результате взрывов.

Как сообщалось, по меньшей мере 215 человек погибли в результате восьми взрывов в Коломбо и других городах Шри-Ланки.