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Среди погибших на Шри-Ланке оказались дети самого богатого человека Дании

Среди погибших на Шри-Ланке оказались дети самого богатого человека Дании
12:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Результате терактов на Шри-Ланке погибли дети самого богатого человека Дании - бизнесмена Андерса Холч Повлсена.

Самый богатый человек Дании, бизнесмен Андерс Холч Повлсен сообщил, что в результате терактов на Шри-Ланке погибли его дети. Как сообщает Super, погибли трое из четырех детей миллиардера.

Повлсен является владельцем сети Bestseller, а также ему принадлежит большая часть акций компании Asos.

Его состояние оценивается в 5 миллиардов фунтов, и всего несколько дней назад Андерс рассказал о планах оставить все свое имущество детям после смерти.

Как сообщалось, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели 8 взрывов, в том числе в трех отелях в столице Шри-Ланки ("Кингсберри", "Шангри-Ла" и "Синнамон Гранд"), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

Взрывы на Шри-Ланке: Во время задержания подозреваемых погибли трое полицейских

Власти Шри-Ланки назвали взрывы террористическим нападением, совершенным религиозными экстремистами. По последним данным, погибли 290 человек, число раненых составляет около 500 человек.

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Взрывы, Шри-Ланка, Погибшие дети, Андерс Холч Повлсен.
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