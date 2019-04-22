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Президент Шри-Ланки объявил чрезвычайное положение

Президент Шри-Ланки объявил чрезвычайное положение
17:07 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена после серии взрывов принял решение ввести в стране чрезвычайное положение.

Власти Шри-Ланки считают, что ответственность за взрывы, в которых погибли 290 человек, несет военизированная группировка National Thoof Gammath.

Об этом заявила министр здравоохранения страны Раджита Сенаратне, передает телеканал Al Arabiya. При этом, по версии властей, помощь местной террористической организации оказывала международная сеть.

Кроме того, президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена решил ввести чрезвычайное положение по всей стране с полуночи понедельника. Также судебно-медицинская экспертиза установила, что нападения на церкви и отели осуществили семь террористов-самоубийц.

Среди погибших на Шри-Ланке оказались дети самого богатого человека Дании

Напомним, в воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.

Граждан Украины среди пострадавших нет.

В то же время, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Позже число погибших возросло до 290 человек, более 500 – получили ранения.

В понедельник в городе Коломбо прогремел новый взрыв.

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Теракт, Жертвы, Взрывы, Коломбо, Чрезвычайное положение, Серия взрывов на Шри-Ланке, Церковь Кохчикаде, Раджит Сенаратне.
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