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Власти Шри-Ланки были предупреждены о готовящихся терактах

Власти Шри-Ланки были предупреждены о готовящихся терактах
04:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах.

Спецслужбы Индии и США несколько раз предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах в церквях и туристических местах, сообщает CNN.

По словам представителя правительства Шри-Ланки Раджиты Сенаратне, 4 апреля иностранные спецслужбы сообщили чиновникам о потенциальном заговоре с целью начать атаки смертников на христианские церкви и туристические места.

Пять дней спустя, 9 апреля, Министерство обороны страны проинформировало генерального инспектора полиции о предполагаемом заговоре и назвало радикальную террористическую группировку, которая, как полагают, стоит за этим планом - Nations Thawahid Jaman (NTJ).

Кроме того, в записке также содержался список подозреваемых в причастности к возможным атакам.

11 апреля еще одна записка, подписанная заместителем генерального инспектора полиции Приялалом Диссанаяке, была широко распространена среди ряда служб безопасности и некоторых правительственных министерств, согласно Р.Сенаратне и полицейскому источнику.

В этой записке, с копией которой удалось ознакомиться телеканалу, излагалась угроза и снова содержался список подозреваемых.

Как отметил Р.Сенаратне, иностранные спецслужбы повторили свои предупреждения за несколько дней и часов до нападения.

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По его словам, одно предупреждение пришло за десять минут до первого взрыва.

Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила серию взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

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Теракт, Индия, США, Шри-Ланка, Раджита Сенаратне.
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