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Теракты на Шри-Ланке: количество жертв возросло до 310

Теракты на Шри-Ланке: количество жертв возросло до 310
09:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Количество погибших в результате терактов на Шри-Ланке достигло 310 человек.

В результате серии взрывов, которые прогремели в нескольких городах Шри-Ланки погибли уже 310 человек.

Об этом сообщает местное издание News First со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Также отмечается, что 480 человек получили различные ранения. Опознать до сих пор не удалось более 40 человек.

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Напомним, в воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов. Граждан Украины среди пострадавших нет.

В то же время, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Позже число погибших возросло до 290 человек, более 500 – получили ранения.

В понедельник в городе Коломбо прогремел новый взрыв.

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Теракт, Жертвы, Взрывы, Коломбо, Чрезвычайное положение, Серия взрывов на Шри-Ланке, Церковь Кохчикаде, Раджит Сенаратне.
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