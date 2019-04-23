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В МИД Японии изменили позицию по аннексированным РФ островам

В МИД Японии изменили позицию по аннексированным РФ островам
12:57 Сегодня Телеграф По материалам: Украинская правда

Новости мира: В Японии из ежегодного дипломатического доклада исчезла фраза о принадлежности Японии четырех островов, оккупированных СССР в конце Второй мировой войны.

Министр иностранных дел Японии Таро Коно обнародовал версию ежегодного дипломатического доклада, из которого была убрана фраза о принадлежности Японии четырех островов, оккупированных СССР в конце Второй мировой войны.

Японское агентство Kyodo отмечает, что МИД Японии опубликовал ежегодный доклад, который называется "Синяя книга по дипломатии" за текущий год. В нем, в частности, исчезла фраза "четыре северных острова принадлежат Японии", которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год. Кроме того,  была удалена формулировка "для увеличения максимального давления на Северную Корею".

В новой версии при описании Северных территорий ведомство избегало объяснения правовой позиции Японии, а вместо этого использовалась фраза "решить проблему и заключить мирный договор". Скорее всего, данная формулировка появилась в связи с намерением заключить мирное соглашение с Россией для решения территориального спора, которое касается Курильских островов, поскольку в Японии их называют Северными.

При этом, глава МИД Японии после того, как был обнародован доклад заявил, что его страна не изменила своих юридических требований по четырем контролируемым Россией островам, несмотря на новые формулировки. Правительство Японии настаивает на том, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии и были незаконно оккупированы после Второй мировой войны.

При этом, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица критически отнесся к тактике японских дипломатов в переговорах с РФ. У себя на странице в Facebook он предложил представить ситуацию, если бы Крым и украинский Донбасс были изъяты из годовых отчетов МИД Украины ради "продвижения вперед на переговорах с Россией".

Напомним, премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если Москва передаст Японии два из четырех спорных островов Курильской гряды. Если Токио продолжит настаивать на возвращении сразу четырех спорных островов, то это может не только привести к тупику в переговорах, но и сократить шансы на получение даже двух островов - Хабомаи и Шикотан.

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Переговоры, РФ, Яопния, Ежегодный дипломатический доклад, Возврат островов.
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