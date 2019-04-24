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Взрывы в Шри-Ланке: количество жертв возросло до 359

Взрывы в Шри-Ланке: количество жертв возросло до 359
07:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Количество погибших в результате терактов на Шри-Ланке достигло 359 человек.

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 359 человек, сообщает CNN.

По последним данным, число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день католической Пасхи, достигло 359 человек.

Ранее сообщалось о 321 погибшем.

Представитель полиции Руван Гунасекара заявил в среду утром, что 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь. Тем самым число задержанных составило 58 человек.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

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Напомним, в воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли около 160 человек. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов. Граждан Украины среди пострадавших нет.

В то же время, в результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Позже число погибших возросло до 290 человек, более 500 – получили ранения.

В понедельник в городе Коломбо прогремел новый взрыв.

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Теракт, Жертвы, Взрывы, Коломбо, Чрезвычайное положение, Серия взрывов на Шри-Ланке, Церковь Кохчикаде, Раджит Сенаратне.
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