Лидер КНДР впервые прибыл в РФ, его встречали с караваем и цветами (Видео)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 24 апреля приехал в Приморский край России на собственном бронепоезде. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в InstaStоries несколько коротких видео с лидером КНДР, сделанных на пограничной станции Хасан. На записях видно, как Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке. Российский "Интерфакс" отмечает, что лидер Северной Кореи отказался попробовать каравай, который ему в Хасане предложили девушки в традиционных русских костюмах.