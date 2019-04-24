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Среда, 24.04.2019

Лидер КНДР впервые прибыл в РФ, его встречали с караваем и цветами (Видео)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утром 24 апреля приехал в Приморский край России на собственном бронепоезде. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал в InstaStоries несколько коротких видео с лидером КНДР, сделанных на пограничной станции Хасан. На записях видно, как Ким Чен Ын, одетый в длинный черный плащ и черную шляпу, спускается из поезда по трапу и идет по красной ковровой дорожке. Российский "Интерфакс" отмечает, что лидер Северной Кореи отказался попробовать каравай, который ему в Хасане предложили девушки в традиционных русских костюмах.
УНИАН
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Ким Чен Ын, РФ, Прибыль, Видео, Приморский край, Лидер КНДР.
10:27 Сегодня Телеграф
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