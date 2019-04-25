На Шри-Ланке за помещением суда произошел взрыв

Новости мира: Представитель полиции Руван Гунасекера, добавил, что это был не контролируемый взрыв.

На Шри-Ланке за помещением суда города Пугода на пустыре произошел взрыв. Об этом сообщает Express.

"За судом произошел взрыв, мы расследуем (инцидент - ред.)", - заявил представитель полиции Руван Гунасекера, добавив, что в отличие от вчерашней бомбы, которую нашли в ресторане в Катани и взорвали специалисты, это был не контролируемый взрыв.

По его словам, жертв и пострадавших вследствие инцидента нет. В связи с этим проводятся расследования.

Как сообщалось, в среду, 24 апреля сотрудники службы безопасности Шри-Ланки обезвредили бомбу в одном из ресторанов туристического города Катана.

Как известно, 21 апреля в столице Шри-Ланки городе Коломбо и других городах произошло по меньшей мере восемь взрывов. В частности, взрывы прогремели в трех центральных отелях Коломбо, а также в трех католических церквях. Правительство Шри-Ланки объявило комендантский час. Также введены ограничения на пользование социальными сетями.

Количество погибших вследствие серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359, в том числе погибли 39 иностранных граждан. По данным ЮНИСЕФ, среди погибших были 45 детей. Еще 520 человек получили ранения.