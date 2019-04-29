Жители Гонконга вышли на крупнейшую за последние годы акцию протеста

Новости мира: В Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Гонконга в воскресенье, 28 апреля, протестуя против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. По данным полиции, в наибольшей протестной акции за последние годы приняли участие 22,8 тысячи гонконгцев. Однако ее организаторы говорят о почти 200 тыс. участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Некоторые демонстранты надели форму китайских полицейских. "Председатель Си Цзиньпин, нет легализованному похищению граждан Гонконга в Китай", — было написано на одном плакате. В мегафон звучали призывы к отставке главы дружественной по отношению к Пекину администрации Гонконга Керри Лам.

Многие из ее участников несли зонтики как символ сопротивления, который использовали во время протестов 2014 года. Протестные настроения подогрели аресты в прошлую среду четырех активистов на срок до 16 месяцев.

До недавнего времени власти Гонконга дистанцировались от того, чтобы выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале года правительство города объявило, что позволит экстрадиции в КНР, Макао и на Тайвань. Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что этим шагом город рискует потерять позиции международного финансового центра.