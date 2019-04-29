Скачать
Понедельник, 29.04.2019
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской

Грузия закрыла границу для российских байкеров на майские праздники

Грузия закрыла границу для российских байкеров на майские праздники
14:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Грузия до 10 мая приняла решение закрыть для байкеров границу с Россией, так как они предоставляют ложные сведения о своей личности и цели поездки.

Грузия закрыла границу для байкеров из Российской Федерации на время майских праздников. Об этом на своей странице в Тwitter сообщает аналитик CIT Руслан Левиев.

"До 10 мая граница для мотоциклистов закрыта", - написал он, указывая, что официальная формулировка причины отказа во въезде в Грузию для мотоциклистов - "не предоставляет информацию или предоставляет ложные сведения о своей личности и целях поездки".

В 2017 году Грузия также не пустила в страну "путинских байкеров". Тогда заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили объяснил отказ тем, что "для большой части грузинского общества неприемлем анонсированный визит "Ночных волков" и перформанс, который не отвечает духу праздника».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, РФ, Граница, Байкеры, Закрытие, Майские праздники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь