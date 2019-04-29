Грузия закрыла границу для российских байкеров на майские праздники

Новости мира: Грузия до 10 мая приняла решение закрыть для байкеров границу с Россией, так как они предоставляют ложные сведения о своей личности и цели поездки.

Грузия закрыла границу для байкеров из Российской Федерации на время майских праздников. Об этом на своей странице в Тwitter сообщает аналитик CIT Руслан Левиев.

"До 10 мая граница для мотоциклистов закрыта", - написал он, указывая, что официальная формулировка причины отказа во въезде в Грузию для мотоциклистов - "не предоставляет информацию или предоставляет ложные сведения о своей личности и целях поездки".

В 2017 году Грузия также не пустила в страну "путинских байкеров". Тогда заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили объяснил отказ тем, что "для большой части грузинского общества неприемлем анонсированный визит "Ночных волков" и перформанс, который не отвечает духу праздника».