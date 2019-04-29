ЦИК Казахстана назвала окончательное число кандидатов на внеочередных выборах

Новости мира: В выборах президента Казахстана смогут принять участие только восемь кандидатов.

Центральная избирательная комиссия Казахстана назвала окончательное число кандидатов на пост президента страны на внеочередных президентских выборах, назначенных на 9 июня.

После того, как 29 апреля один из претендентов снял свою кандидатуру, их осталось восемь. Срок выдвижения претендентов закончился 28 апреля, сообщает Радио Свобода.

Теперь до 11 мая в ЦИК будет проходить регистрация кандидатов; возможно, кто-то из претендентов не будет зарегистрирован.

Как ожидается, ни один из выдвиженцев не составит сколько-нибудь серьезного противовеса действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву, который идёт на новые выборы как выдвиженец правящей партии "Нур Отан" ( "Свет Отечества"). Все другие претенденты - преимущественно мало известные деятели, которых выдвинули провластные партии и общественные организации (самовыдвижения в Казахстане нет).

Единственная зарегистрированная партия, называющая себя оппозиционной к власти - Общенациональная социал-демократическая партия, объявила о бойкоте этих выборов. Партия заявила, что другие выдвиженцы - "марионетки", которые должны помочь избранию Токаева, а значит выдвижение своего претендента при таких условиях повредило бы репутации партии.

Предыдущий президент Нурсултан Назарбаев, который бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, неожиданно ушел в отставку 19 марта. Поэтому Касым-Жомарт Токаев, в то время председатель Сената, верхней палаты парламента Казахстана, согласно Конституции страны, стал новым президентом автоматически, без выборов - на срок, оставшийся до очередных президентских выборов 2020 года. Но уже 9 апреля он объявил внеочередные президентские выборы на 9 июня - почти на год раньше планируемого срока.

Как полагают, этот шаг должен был сократить период политического перехода власти и уменьшить опасность нестабильности после отставки Назарбаева. Кроме того, объявления досрочных выборов "без предупреждения" оставило потенциальным соперникам кандидата от правящей партии мало времени для того, чтобы развернуть полноценные кампании. Это еще больше уменьшило их невысокие шансы на победу в стране, где оппозиция загнана на обочину политики, в которой по-прежнему доминирует Назарбаев. Бывший руководитель оставил за собой: председательство в партии "Нур Отан", пост главы Совета безопасности страны, почетный титул "лидера нации" ( "елбасы", дословно "головы народа"), а также особый статус "первого президента Казахстана" с рядом привилегий.