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Представители минобороны США, Японии и Южной Кореи проведут переговоры в мае

Представители минобороны США, Японии и Южной Кореи проведут переговоры в мае
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: США, Япония и Южная Корея обсудят военное сотрудничество.

Представители министерств обороны трех стран проведут переговоры в мае.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

"Официальный представитель оборонного ведомства Чхве Хен Су сообщил корреспондентам о том, что переговоры на рабочем уровне состоятся в Сеуле 9 мая", - говорится в сообщении.

Как ожидается, стороны обсудят пути решения северокорейского вопроса, а также ряд других проблем.

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Чхве Хен Су также сообщил о ведущейся подготовке к двусторонним переговорам между Японией и Южной Кореей, отношения между которыми в последнее время ухудшились.Кроме того, по его словам, рассматривается план открыть свободный доступ на южнокорейскую сторону объединенной зоны безопасности в деревне Пханмунчжом на границе с КНДР. В прошлом году Сеул и Пхеньян договорились о демилитаризации этого района, чтобы позволить туристам перемещаться между двумя странами.

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США, Япония, Южная Корея, Военное сотрудничество.
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