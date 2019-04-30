В Японии проходит процедура отречения от престола императора Акихито

Новости мира: В Японии пройдет церемония отречения императора Акихито от престола, 1 мая японский престол займет его сын - наследный принц Нарухито.

В Японии во вторник, 30 апреля, впервые за 200 лет пройдет церемония отречения императора от престола. Она состоится в Императорском дворце ранним вечером.

Сообщается, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ от имени общественности выразит благодарность императору Акихито. Затем император в последний раз в этом качестве обратится к народу. Известно, что японский престол займет сын Акихито - наследный принц Нарухито.

На фото наследный принц Нарухито в молодости

На фото наследный принц Нарухито с женой Масако

Император Акихито, который родился в 1933 году, еще 3 года назад выразил сомнение, что из-за преклонного возраста не сможет выполнять свои обязанности. Тогда, эти слова восприняли как намерение оставить престол. Отмечается, что никаких юридических норм для такого шага не было, а согласно конституции императору запрещено оказывать любое политическое влияние.

Фото со свадьбы императора Акихито и его жена Митико

Несмотря на это, народ Японии выразил поддержку императору, и парламент принял закон, допускающий возможность отречения от престола. Император Акихито занял престол в возрасте 55 лет. Он стал первым императором Японии, роль которого закреплена в Конституции как "символ государства".

На фото Император Акихито, его жена Митико и наследный принц Нарухито

Таким образом, днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника - 1 мая 2019 года. Вместе со сменой императора в стране изменится эра. Нынешняя эра в Японии называется Хэйсэй - "Установление мира". Она началась 8 января 1989 года после смерти императора Хирохито, отца императора Акихито. Новая эра, которая наступит 1 мая 2019 года, получит название "Рэйва" - "Прекрасная гармония".