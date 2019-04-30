Арестованный экс-лидер Армении обвиняется в коррупции

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах.
Об этом говорится в заключении генпрокуратуры, обнародованном 30 апреля, сообщает Радио Свобода.
«Согласно обвинительному заключению, Кочарян получил 3 миллиона долларов взятки от предпринимателя Сильвы Амбарцумян, чтобы дать лицензию ее компании на горнодобывающие работы», - сказано в обвинительном документе.
Напомним, что экс-президент Армении обвиняется в свержении конституционного строя страны. Кроме этого Специальная следственная служба выдвинула Кочаряну обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
В январе суд первой инстанции уже один раз удовлетворил ходатайство ССС о продлении срока ареста Кочаряна на два месяца. Адвокаты Кочаряна подали в Апелляционный суд жалобу на это решение суда, которая 7 февраля была отклонена.
В марте суд продлил арест экс-президенту Армении Роберту Кочаряну еще на 2 месяца.
Как известно, Кочарян находится под арестом с 7 декабря прошлого года.