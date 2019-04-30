Арестованный экс-лидер Армении обвиняется в коррупции

Новости мира: Генпрокуратура Армении обвиняет в коррупции бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах.

Об этом говорится в заключении генпрокуратуры, обнародованном 30 апреля, сообщает Радио Свобода.

«Согласно обвинительному заключению, Кочарян получил 3 миллиона долларов взятки от предпринимателя Сильвы Амбарцумян, чтобы дать лицензию ее компании на горнодобывающие работы», - сказано в обвинительном документе.

Напомним, что экс-президент Армении обвиняется в свержении конституционного строя страны. Кроме этого Специальная следственная служба выдвинула Кочаряну обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В январе суд первой инстанции уже один раз удовлетворил ходатайство ССС о продлении срока ареста Кочаряна на два месяца. Адвокаты Кочаряна подали в Апелляционный суд жалобу на это решение суда, которая 7 февраля была отклонена.

В марте суд продлил арест экс-президенту Армении Роберту Кочаряну еще на 2 месяца.

Как известно, Кочарян находится под арестом с 7 декабря прошлого года.