На Индию обрушился масштабный циклон: эвакуировали более миллиона человек

Новости мира: На восток Индии обрушился циклон "Фанни" с порывами ветра до 200 км/ч.

В Индии власти эвакуировали сотни тысяч человек вдоль восточного побережья страны из-за приближения разрушительного циклона, который движется с Бенгальского залива. Об этом сообщает The Guardian.

"Власть государства осуществила эвакуацию 800 тыс. человек из прибрежных районов страны в четверг", - говорится в сообщении.

Министерство железных дорог Индии сообщило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории восточного штата. Кроме того, Управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропорта в городе Бхубанешвар, в пятницу также будет закрыт аэропорт в Калькутте.

Фани пришел со стороны Бенгальского залива. По прогнозам, ожидаются мощные ливни и ветер.

Тропический циклон "Фани", бушующий в Бенгальском заливе и имеющий скорость ветра до 205 км в час, как ожидается, может нанести удар по побережью штата Одиши в пятницу. По прогнозам, циклон принесет сильные дожди и порывы ветра.

Кроме эвакуации 800 тыс. человек власть развернула персонал службы чрезвычайных ситуаций на восточном побережье страны. Ожидается, что чрезвычайно сильные ливни пройдут над частями штатов Одиши и Андхра-Прадеш.