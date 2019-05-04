КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря: Сеул созвал заседание

Новости мира: В Южной Корее провели экстренное совещание в связи с запуском ракет КНДР, которые пролетели около 200 километров.

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провела экстренное совещание после информации о запуске ракет со стороны КНДР. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Так, на заседании присутствовали начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ёном, директор Национальной разведывательной службы Со Хун и министр национальной обороны Чон Гён Ду.

Отмечается, что участники совещания отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной.

Белый дом получил разведывательную информацию о последней военной активности Северной Кореи и внимательно отслеживает ее развитие.

Об этом заявила в ночь на субботу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает корреспондент. "Мы проинформированы о действиях Северной Кореи сегодня вечером. Мы продолжим мониторить (ситуацию – ред.) по мере необходимости", - отметила Сандерс в официальном заявлении.

Напомним, ранее Сеул сообщил о ракетных пусках КНДР в направлении Японского моря.

Пуски были произведены с 9:06 до 9:27 по местному времени (с 3:06 до 3:27 по Киеву) из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря. В сообщении южнокорейских военных говорится, что ракеты пролетели от 70 до 200 километров.