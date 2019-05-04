Скачать
Воскресенье, 05.05.2019

Короля Таиланда Раму Х торжественно короновали (Видео)

В Бангкоке сегодня официально коронован король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х). Как сообщает ТАСС, трансляцию церемонии коронации вели телеканалы страны. Рама Х сам водрузил себе на голову Великую корону победы весом 7,3 кг, поскольку по традиции это запрещено делать другим, чтобы не коснуться головы короля и тем самым не осквернить ее. Для тайцев голова считается самой важной частью тела и трогать ее нельзя. В прошлом прикосновение к голове богоравной монаршей особы считалось святотатством, которое наказывалось смертной казнью. После этого главный брамин вручил Его Величеству королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти. ”Я продолжу защищать и править с праведностью на благо людей”, - заявил король Таиланда. Затем Рама Х совершил помазание на королевский титул королевы Сутхиды. Вместе они возглавили религиозную церемонию в тронном зале Амариндра Виничхая в Большом королевском дворце. Этим завершилась утренняя часть церемонии коронации. Во второй половине дня король Таиланда предоставит аудиенцию членам королевской семьи, Тайного королевского совета и кабинета министров, а также высокопоставленным должностным лицам, которые соберутся в тронном зале Амариндра Виничхая, чтобы выразить свои наилучшие пожелания монарху. Потом Рама Х отправится в храм Изумрудного Будды, чтобы объявить себя королевским покровителем буддизма в Таиланде. Завершится день церемонией принятия королевской резиденции в Чакрабат Биман. Суть ритуала заключается в символическом заселении в жилье. Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года - на 50-й день после смерти своего отца Пумипона Адульядета (Рамы IX), правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена.
УНИАН
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Таиланд, Бангкок, Маха Вачиралонгкорн, Рама Х, Рама Десятый.
10:14 Сб, 4 Май 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь