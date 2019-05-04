Нарухито впервые обратился к народу Японии (Видео)

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с обращением к народу, поблагодарив за поздравления со вступлением на престол. Об этом сообщает NHK. «Я стою здесь сегодня после церемоний, знаменующих мое вступление на престол. Я очень рад и глубоко признателен вам за то, что вы пришли это праздновать. Я искренне желаю всем вам здоровья и счастья и надеюсь, что наша страна добьется дальнейшего развития, стремясь к миру во всем мире вместе с другими странами», - сказал он, выступая с речью на веранде императорского дворца в Токио. Как сообщалось, 30 апреля в Токио прошла церемония отречения императора Японии Акихито от престола. Она завершила эпоху «Хэйсэй» («Установления мира»). Новый император страны Нарухито вступил на престол после отречения своего отца, начав тем самым новую эпоху «Рэйва» («Прекрасная гармония»).