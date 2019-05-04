Вспышка чумы в Монголии: На западе страны объявлен карантин

Новости мира: В Монголии из-за вспышки чумы ввели карантин.

На западе Монголии после выявления двух случаев чумы обьявили карантин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство ТАСС.

Так, в посольстве РФ агентству сообщили, что из-за выявления чумы власти Монголии объявили карантин в провинции Баян-Улгий на западе страны. Он продлится с 30 апреля по 6 мая.

Кроме того, из-за карантина 17 граждан Российской Федерации не могут покинуть территорию Монголии.

Отмечается, что ранее в провинции Баян-Улгий двое местных жителей умерли из-за заражения чумой, после того как съели мясо дикого животного.