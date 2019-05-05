В КНДР сообщили цель ракетных запусков

Новости мира: В Северной Корее уточнили, что запуск ракет был тренировочным.

Северокорейское государственное агентство ЦТАК подтвердило ракетные запуски с восточного побережья в стране в минувшую субботу, уточнив, что это были тренировочные стрельбы.

Об этом сообщает РБК.

"Цель учения состояла в том, чтобы проверить работоспособность крупнокалиберных реактивных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения", - говорится в сообщении. Также подчеркивается, что учениями руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Напоминаем, администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провела экстренное совещание после информации о запуске ракет со стороны КНДР. Об этом сообщает Bloomberg.