Около курильского острова Шикотан произошло землетрясение

Новости мира: Близ Курильскиого острова зафиксировано землетрясение.

Сейсмологи зафиксировали в субботу землетрясение магнитудой 5,1 у курильского острова Шикотан. Такие данные приводит Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), сообщает УНН.

Толчки зафиксировали в 16.40 по времени UTC (всемирное координированное время) (19.40 по Киеву). Эпицентр стихии находился в 63 км к югу от острова Шикотан. Очаг залегал на глубине 20 км. Данных о разрушениях и жертвах не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

По данным ГУ МЧС России по Сахалинской области, землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в Южно-Курильске. Очаг залегал на глубине 50 км. В конце апреля на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Напоминаем, 2 июля 2018 года зарегистрировали два подземных толчка в районе Курильских островов, магнитуда самого сильного составила 5,4.