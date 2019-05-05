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Нападение на полицейский пост в Афганистане: 5 погибших, более 50 пострадавших

Нападение на полицейский пост в Афганистане: 5 погибших, более 50 пострадавших
16:06 Вс, 5 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: На севере Афганистана террористы напали на полицейский участок, много пострадавших.

По меньшей мере пять человек погибли и более 50 получили ранения в результате нападения на участок полиции в городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере Афганистана.

Об этом телеканал TOLO News сообщает в Twitter со ссылкой на заместителя начальника управления общественного здравоохранения провинции Абдула Алима Гафари.

Ранее сообщалось, что боевики напали на полицейский участок. Возле здания участка прогремел взрыв, по меньшей мере двух нападавших застрелили.

Вместе с тем погибли минимум два сотрудника полиции.

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В тоже время телеканал 1TV сообщает, что после взрыва смертника боевики ворвались в полицейское управление и открыли огонь.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими заявил, что два террориста "Талибана" были убиты, в то время как другие были окружены подразделением полицейского спецназа.

Источник безопасности сообщил 1TV, что трое боевиков были убиты, двое пока живы.

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Афганистан, Нападение, Баглан, Абдула Алим Гафари.
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