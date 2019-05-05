Жертвами циклона "Фани" в Индии стали уже 33 человека

Новости мира: В Индии вдвое возросло число погибших из-за циклона "Фанни".

Сотни тысяч людей остались без крова после того, как в восточную Индию ворвались циклоны, скоростью до 200 км в час, передаёт УНН, ссылаясь на Reuters.

По меньшей мере 33 человека погибли после того, как циклон "Фани" обрушился на штат Одиша в пятницу, в то же время миллионы людей остались невредимыми после того, как они переместились в укрытие, сообщают местные власти.

По их словам, число погибших могло бы быть намного больше, если бы не массовая эвакуация за несколько дней до того, как шторм обрушился на берег.

Сильно пострадал приморский храмовый город Пури, который лежал прямо на пути "Фани" — в результате циклона там погиб 21 человек и около 300 человек получили ранения.

По предварительным данным, "Фани" повредил энергетическую инфраструктуру Индии на сумму более 12 миллиардов рупий (173,7 миллиона долларов).