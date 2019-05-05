СМИ: После терактов на Шри-Ланке около 600 иностранцев были высланы из страны

Новости мира: Из Шри-Ланки после терактов выслали более 600 иностранцев.

Власти Шри-Ланки с 21 апреля выслали более 600 иностранцев, в том числе около 200 представителей исламского духовенства.

У священнослужителей были просрочены визы, так что они были оштрафованы и выдворены из страны, сообщил агентству AFP министр внутренних дел Шри-Ланки Ваджира Абеивардена, передает Deutsche Welle.

"Учитывая текущую ситуацию в стране, мы пересмотрели визовую систему и приняли решение ужесточить визовые ограничения для религиозных проповедников", - сказал Абеивардена.

Десяткам тысяч сотрудников служб безопасности в Шри-Ланке приказано обследовать школы в преддверии их открытия, всего меры коснулись около 11 тысяч учебных заведений по всей стране. После серии терактов каникулы там были продлены, ученики 6 классов и старше начнут учиться 6 мая, младшеклассники - 13 мая.

Ранее власти усилили охрану мостов, а также ввели патрулирование на реках и каналах.

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в столице Шри-Ланки Коломбо, а также в трех католических храмах страны прогремели почти одновременно 21 апреля. Позже появилась информация о седьмом и восьмом взрыве - один из них был устроен смертником, когда полиция пришла к нему с обыском, а еще один - у зоопарка в пригороде Коломбо. Кроме того, было обезврежено взрывное устройство поблизости от крупнейшего шри-ланкийского аэропорта Бандаранаике.

Правительство в Коломбо заявило о "новом характере терроризма". Жертвами терактов, совершенных в пасхальное воскресенье по западному календарю, стали более 250 человек, около 500 получили ранения. Среди погибших - 42 иностранца.