В Токио автомобиль въехал в толпу детей, есть погибшие

Новости мира: В Японии автомобиль врезался в толпу воспитанников детского сада, в результате чего пострадали 15 человек, из них 13 - дети.

В японском городе Оцу автомобиль врезался в толпу детсадовцев, в результате 13 детей госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Двое детей скончались в больнице.

Об этом сообщает NHK.

"Водитель сбил 13 детей и их трех воспитателей на перекрестке в городе Оцу", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Известно, что на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из авто, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они ждали зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.

За рулем обоих транспортных средств находились женщины.

Полиция арестовала водителей двух участвующих в ДТП транспортных средств.