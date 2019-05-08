В Токио автомобиль въехал в толпу детей, есть погибшие

В японском городе Оцу автомобиль врезался в толпу детсадовцев, в результате 13 детей госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Двое детей скончались в больнице.
Об этом сообщает NHK.
"Водитель сбил 13 детей и их трех воспитателей на перекрестке в городе Оцу", - говорится в сообщении.
Как сообщается, пострадали дети в возрасте двух и трех лет. Четверо из госпитализированных детей находятся без сознания. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Известно, что на перекрестке столкнулись два автомобиля. Одно из авто, продолжив движение по инерции, врезалось в группу детей, которая находилась на прогулке вместе с воспитателями. В момент инцидента они ждали зеленого света светофора, чтобы перейти через шоссе.
За рулем обоих транспортных средств находились женщины.
Полиция арестовала водителей двух участвующих в ДТП транспортных средств.