Северная Корея снова провела запуски ракет

Новости мира: Северная Корея (КНДР) провела в четверг, 9 мая, на одной из ракетных баз Республики новый запуск ракет, второй за эту неделю.

В четверг Северная Корея запустила снаряды неопознанной модели в восточном направлении из западного региона к северу от Пхеньяна. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передаёт УНН со ссылкой на Yonhap.

КНДР запустила снаряды "из провинции Северный Пхёнан в восточном направлении сегодня в 16:30", говорится в сообщении комитета.

Запуск прошел через пять дней после того, как Пхеньян выпустил несколько снарядов ближнего радиуса действия в Японское море, пишет издание.

Напомним, 5 мая северокорейское государственное агентство ЦТАК подтвердило ракетные запуски с восточного побережья в стране в минувшую субботу, уточнив, что это были тренировочные стрельбы.

Кроме того, недавно в КНДР заявили об испытании тактического управляемого оружия нового типа. По данным местных СМИ, в ходе испытаний были проверены проектированные показатели оружия, которые были "высоко оценены за особенный метод наведения полета и мощную боеголовку".

В то же время не известно о каком именно оружии идет речь, а также, где проходили испытания. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал завершение разработки оружия "очень важным событием для усиления армии".