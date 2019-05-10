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Стареющая Япония: Госдолг страны впервые перевалил за $10 триллионов

Стареющая Япония: Госдолг страны впервые перевалил за $10 триллионов
14:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира: Впервые в истории госдолг Японии превысил $10 триллионов.

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 триллиона иен (более $10 триллионов).

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение министерства финансов страны.

"Сумма японского государственного долга, отмечает в связи с этим телеканал NHK, достигла наивысших размеров за всю историю страны. Она возросла почти на 141 миллиард долларов с последнего дня предыдущего финансового года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госдолг Японии более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта страны.

Это наихудший показатель среди членов "Группы семи", в которую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.

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Главная причина нарастания японского госдолга - увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с неуклонным старением населения. Правительство не может покрывать их только за счет налогов и вынуждено прибегать к выпуску государственных облигаций, которые пользуются стабильным спросом и считаются надежным финансовым инструментом.

В настоящее время на лиц старше 65 лет приходится уже более 28% населения Японии.

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Япония, Госдолг, ВВП, Старение населения.
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