Семеро детей погибли, подорвавшись на мине в Афганистане

Новости мира: В Афганистане на мине подорвались семеро детей.

В результате взрыва взрыва мины в южном Афганистане погибли семеро детей и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает France24.

"В результате взрыва мины в субботу в южном Афганистане погибли семеро детей и было ранено еще двое", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в провинции Газни, к югу от столицы Кабула. Дети наступили на мину во время игры возле главной дороги.

"Мина была заложена талибами на главной дороге, чтобы нанести ущерб силам безопасности", - сказал представитель провинции Ареф Нури.

Талибан пока не прокомментировал ситуацию.