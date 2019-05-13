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Понедельник, 13.05.2019

В Мьянме самолет с пассажирами жестко сел без передних шасси (Видео)

В аэропорту Мандалая в воскресенье, 12 мая, пассажирский лайнер Embraer 190 Национальной авиакомпании Мьянмы совершил жесткую посадку. Кадры инцидента и последующей эвакуации пассажиров появились в Сети. По данным СМИ, на борту самолета находились 82 пассажира и семь членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Пилот воздушного судна рассказал, что у самолета не открылось переднее шасси. В итоге он сел с использованием только заднего шасси. &nbsp; &nbsp;
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Мьянма, Самолет, Видео, Посадка, Аэропорт Мандалая.
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