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"Второй этап революции": Пашинян призвал блокировать здания судов в Армении

"Второй этап революции": Пашинян призвал блокировать здания судов в Армении
19:44 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Пашинян в понедельник намерен объявить второй, "самый важный" этап армянской революции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан с утра в понедельник заблокировать все здания судов в республике.

"Завтра с 08:30 блокируем все входы и выходы всех без исключения судов в республике, чтобы никто не мог войти туда. С 12:00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире", - написал Пашинян на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что в понедельник, 20 мая, намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".

"Ожидаю всенародной поддержки", - отметил Пашинян.

Данное заявление последовало после решения суда об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, и недовольства группы граждан, проводящих акции протеста с требованием оказать давление на суд и вновь арестовать бывшего президента.

Бывшего президента Армении освободили из-под стражи

Ранее пресс-секретарь премьера Владимир Карапетян заявил, что в Армении все ветви власти разделены и Армения является правовым государством.

"Судебная власть пользуется полной свободой. Власти решительны гарантировать законный ход всех процессов. Другое дело, что после произошедших в стране демократических изменений в Армении действует старая судебная система, в отношении решений которой уровень доверия общества не изменился", - написал Карапетян на своей странице в соцсети Фейсбук.

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Протесты, Армения, Никол Пашинян, Владимир Карапетян.
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