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В Японии планируют увеличить расходы на кибербезопасность

В Японии планируют увеличить расходы на кибербезопасность
06:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Япония может увеличить расходы для выявления телекоммуникационного оборудования с вредоносными функциями.

Специальная группа при правительстве Японии просит предусмотреть в бюджете-2020 средства для улучшения системы кибербезопасности.

Об этом информирует NHK.

“Правительство Японии рассмотрит вопрос о выделении в бюджете на следующий финансовый год средств для выявления телекоммуникационного оборудования с вредоносными функциями”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальная группа по вопросам кибербезопасности при правительстве Японии обсуждала на заседании в четверг запрет, который министерство торговли США установило американским компаниям на ведение бизнеса с Huawei и связанными с ней структурами в разных странах, в том числе в Японии.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга указал на то, что нарастает угроза кибератак из-за все более активного слияния реального и виртуального миров. Он призвал членов правительства помочь обществу выработать активные превентивные меры.

Специальная группа решила просить средства для улучшения системы кибербезопасности в части обмена информацией о кибератаках.

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На заседании также были представлены инструкции для компаний, предоставляющих ключевые инфраструктурные услуги, прежде всего в сфере электроэнергетики. В частности, их призывают хранить важную информацию на серверах в Японии и создавать базы данных для того, чтобы не допускать их потери при стихийных бедствиях.

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Япония, Расходы, Хакер, Взлом, Кибербезопасность.
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