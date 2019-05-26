От взрыва в Таиланде пострадало более 130 человек

Новости мира: Число пострадавших в результате взрыва в Таиланде превысило 130 человек.

В результате взрыва на сухогрузе в Таиланде пострадало более 130 человек.

Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

"Более 130 человек доставили в больницы, часть из них жаловалась на раздражение глаз и горла, остальные - на ощущения ожогов на коже, однако серьезных травм не было", - говорится в сообщении.

Напоминаем, сегодня утром на сухогрузном судне, пришвартованном в порту Лаем Чабан неподалеку от Бангкока, взорвался контейнер с химикатами. Первоначально поступила информация о 50 пострадавших. Окружающий район объявили зоной опасности.