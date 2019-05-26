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Воскресенье, 26.05.2019

Трамп и Абэ в пятый раз сыграли в гольф (Видео)

Президент США Дональд Трамп сыграл в гольф с премьером Японии Синдзо Абэ в загородном клубе Mobara Country Club в японской префектуре Тиба, сообщает Yomiuri. В игре принял участие японский профессиональный гольфист Исао Аоки, передает УНН. Трамп прибыл в загородный клуб на вертолете, передает NHK. Абэ встретил американского президента, лидеры обменялись приветствиями и рукопожатиями, и остановились для совместного фотографирования. "Я хотел бы сохранить союз Японии и США в новой эре Рэйва (историческая эпоха началась в стране 1 мая со вступлением на престол нового императора)", — заявил Абэ журналистам перед игрой, сообщает Asahi. Это уже пятая совместная игра Трампа и Абэ в гольф. Позднее лидеры посетят турнир по сумо. Президент США прибыл в Японию вместе с женой Меланией 25 мая. Он намерен обсудить с Абэ вопросы двусторонней торговли, а также отношения с Ираном, Китаем и КНДР.
УНН
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Видео, Президент США, Синдзо Абэ, Дональд Трамп, Премьер-министр Японии, Игра в гольф, Префектура Тиба.
11:49 Сегодня Телеграф
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