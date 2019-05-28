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В Японии неизвестный набросился с ножом на школьников: 16 детей получили ранения

В Японии неизвестный набросился с ножом на школьников: 16 детей получили ранения
07:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Японии неизвестный мужчина набросился с ножом на группу школьников, ожидавших автобус на остановке.

В Японии 16 детей получили ранения в результате нападения мужчины с ножом.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел на автобусной остановке рядом с железнодорожным вокзалом недалеко от Токио. По словам официальных лиц, он поранил по меньшей мере 16 детей.

Информация о нападении на автобусной остановке поступила в полицию около 8:00 утра по местному времени. На месте происшествия правоохранители увидели раненых детей. Их доставити в три городских больницы.

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Также полиция нашла на остановке и самого нападавшего - мужчину 40 - 50 лет, с ножевым ранением в шею. Мужчину задержали и госпитализировали, его состояние тяжелое. На месте нападения полиция также обнаружила два ножа.

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Япония, Жертвы, Нападение, Школьники.
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