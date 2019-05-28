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Вторник, 28.05.2019

История со счастливым концом: китаец словил падающего ребенка (Видео)

Мужчина на северо-западе Китая оказался в нужном месте в нужное время и спас двухлетнего ребенка, который упал с пятого этажа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на китайское издание Global Times. 28-летний мужчина из города Инин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе приехал домой и припарковал свой автомобиль под окном, когда увидел, как ребенок падает из здания. "Я не долго думал и пытался поймать ребенка", - сообщил мужчина. Ребенок упал на мужчину и сбил его с ног. Мужчину и ребенка доставили в больницу, но ни один из них не получил серьезных травм и их отпустили.
УНН
Фото: Скриншот
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